В ближайшее время в Верховную Раду будет подано представление о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов Украины.

Об этом 14 марта в кулуарах парламента сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Громадське.

"Я не могу называть фамилии (народный депутатов - Прим.Ред.), но одно касается препятствия журналистской деятельности, произошедшей прямо в стенах парламента, а второе - незаконному обогащению", - заявил он.

Луценко подчеркнул, что Генпрокуратура таким образом пытается "очистить депутатские ряды", и ни в коем случае не оказывает давление на парламент.

Как сообщала "Страна", Луценко готовит представление на снятие неприкосновенности с Савченко. Если в Раду будет внесено представление ГПУ, Савченко дадут минимум пять рабочих дней на письменные пояснения. Вопросом представлений по снятию депутатской неприкосновенности занимается Регламентный комитет.

Ранее стало известно, что нардепа Бакулина могут лишить неприкосновенности в четверг.