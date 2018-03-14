В Футбольной ассоциации Англии (FA) отказались бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британского издания, английская футбольная ассоциация будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир, если футбол будет использован в качестве политического инструмента.

Британские футбольные функционеры напоминают, что чемпионат мира не является политическим событием. Однако в то же время отмечается, что если МИД Великобритании проинформирует FA о возможной угрозе безопасности английской делегации, то данная позиция ассоциации может быть пересмотрена.

Ранее глава МИД Борис Джонсон предположил во время своего выступления в парламенте, что "будет очень сложно представить, что представительство Великобритании в этом турнире может продолжиться в обычном режиме", если окажется доказанной причастность Москвы к делу отравления экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Как сообщала "Страна", немецкий футбольный союз не поддержал бойкот ЧМ-2018.

"Бойкоты ничего не меняют. Олимпийские игры в Южной Корее показали, как спорт может объединять людей", - отметил президент НФС Райнхард Гриндель.

Напомним, что в числе 10 возможных британских ответов на отравление экс-шпиона Скрипаля называлась возможность поиска поддержки в ЕС с тем, - чтобы спортивные чиновники не присутствовали на чемпионате мира по футболу в России. При этом бойкота непосредственно матчей не планировалось..