Во вторник, 13 марта, на шоссе в округе Морроу (штат Огайо) из-за снегопада 81 автомобиль попал в ДТП. Об этом сообщает издание Fох 28.

В результате массовой аварии несколько человек получили травмы, их доставили в больницы. Полиция назвала главной причиной происшествия сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.

В результате аварии движение на трассе было заблокировано в течение пяти часов. На месте работали 11 тракторов.

Фото: myfox28columbus.com/news

Фото: myfox28columbus.com/news

Фото: myfox28columbus.com/news

Фото: myfox28columbus.com/news

Как сообщала "Страна", ранее в Огайо мощный порыв ветра унес девочку вместе с входной дверью.

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