В КГГА утвердили план мероприятий по подготовке к очередным призывам граждан на срочную военную службу в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Для надлежащей подготовки весеннего и осеннего призывов 2018 распоряжением КГГА утверждены мероприятия по подготовке к проведению в Киеве очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу", - говорится в опубликованном сообщении.

Так, Департамент здравоохранения должен обеспечить военно-врачебную комиссию Киевского городского военного комиссариата медицинским инструментарием и хозяйственным имуществом, необходимым для медицинского осмотра граждан призывного возраста.

Кроме этого, согласно распоряжению киевских чиновников, районные государственные администрации должны позаботиться о медицинском осмотре граждан призывного возраста во время приписки к призывному участку и принятия на военную службу по контракту.

Департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить перевозки военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата, призывников из призывных участков на Киевский городской сборный пункт, военнообязанных, призванных по мобилизации, а также мобильных групп в составе представителей военных комиссариатов и правоохранительных органов (для розыска призывников и военнообязанных, уклоняющихся от призыва).

Подготовка к весеннему и осеннему призывам продлится в рамках Городской целевой программы улучшения организации подготовки граждан к военной службе, военно-патриотического воспитания молодежи, приписки к призывному участку, призыва на срочную военную службу, призыва военнообязанных во время мобилизации в 2016-2018 годах.

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