Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта обязал структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях со средствами Приватбанка (Киев) на $1,9 млрд, полученными от других лиц.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Речь идет о компаниях Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

В конце прошлого года Высокий суд Англии арестовал активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску государственного Приватбанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.

Ранее "Страна" сообщала, что суд "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова в Лондоне закрыли, чтобы не разглашать их состояние.

Также высокий суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова, - ПриватБанк.