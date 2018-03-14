На сайте Гидрометцентра обнаружили JavaScript-майнер, который может добывать криптовалюту незаметно для посетителей.

Существование скрипта CoinHive никак не скрывалось, он был установлен в самом начале HTML-кода и не спрятан в других файлах, сообщает профильный сайт AltCoin.

Возможно, сайт стал жертвой взломщиков, но есть и вероятность того, что скрытым майнингом занимаются технические специалисты Украинского Гидрометцентра.

В видео демонстрируется, как именно был обнаружен вредоносный код.

Фото: Youtube.com/facenews

Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ, как вредоносные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависанию, что чревато потерей данных и другими неприятными последствиями. С октября 2017 года скрипт CoinHive занимает 6 место в списке самых распространенных вредоносных программ

Как сообщала "Страна", ранее появились подробности, как в Starbucks майнили криптовалюту через лаптопы посетителей.

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Стало известно, что хакеры взломали Tesla, чтобы майнить криптовалюту.