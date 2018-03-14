МИД Украины подготовил для президента Петра Порошенко предложения по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета ВР по иностранным делам, отметила нардеп от БПП Светлана Залищук на странице в Facebook.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", - написала Залищук.

Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Накануне в РФ предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Ранее "Страна" сообщала, что Жданов полностью запретил украинским спортсменам выступать в России.

Также Кабмин временно запретил ввоз минеральных удобрений из России.