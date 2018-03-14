МИД подготовил документы по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе с Россией
МИД Украины подготовил для президента Петра Порошенко предложения по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета ВР по иностранным делам, отметила нардеп от БПП Светлана Залищук на странице в Facebook.
"Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", - написала Залищук.
Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk
Накануне в РФ предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
Ранее "Страна" сообщала, что Жданов полностью запретил украинским спортсменам выступать в России.
Также Кабмин временно запретил ввоз минеральных удобрений из России.