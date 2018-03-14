Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка российских дипломатов из Великобритании - это спланированная провокация перед выборами президента России 18 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"Меры, озвученные британским премьером Терезой Мэй, не имеют под собой никакого основания. Это грубейшее попрание здравого смысла и заранее сфабрикованная провокация против России", - заявил он.

Слуцкий не исключил, что высылку дипломатов задумали, чтобы подорвать доверие к российской власти.

Он надеется, что Россия обязательно примет адекватные ответные меры. "Наши ответные меры последуют обязательно, в этом нет никаких сомнений. Какие конкретно, не буду экстраполировать, поскольку этот вопрос лежит в компетенции МИД РФ. Но меры будут приниматься адекватно этой безосновательной провокации", - акцентировал глава комитета.

Слуцкий также не исключил причастности британских спецслужб к провокации против РФ.

"Не хочу строить догадок вокруг произошедшей трагической ситуации со Скрипалем и его дочерью. Следствие идет, виновные пока не названы. Но то, что произошло, вполне могло быть устроено и британскими спецслужбами ради того, чтобы еще больше очернить нашу страну на международной арене", - добавил парламентарий.

Как сообщала "Страна", ранее племянница Скрипаля заявила, что покушаться на его семью могла влиятельная дама.

Напомним также, что в Британии назвали 10 возможных ответов на отравление экс-шпиона Скрипаля.