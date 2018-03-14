Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия совместно с ЕС ищет возможность сокращения зависимости от российского газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Она также добавила, что Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.

"Мы будем продолжать обсуждать с ЕС не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий подход к энергетической безопасности", - заявила премьер-министр Великобритании.

Как сообщала "Страна", Британия приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата.

Ранее премьер Великобритании заявила, что экс-ГРУшника Скрипаля отравили российским газа. Мэй пообещала вернуться в парламент и "изложить полный пакет мер, которые мы примем в ответ", если Россия не даст четкого объяснения инциденту, связанному с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.