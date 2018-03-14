В Японии стал популярным новый флешмоб, по условиям которого пользователи фотографируют своих котов в полный рост. Некоторых животных специально "вытягивают" для достижения наибольшего эффекта.

Отмечается, что под снимкам, которые участвуют флешмобе, ставят хэштег #全日本猫伸ばし協会 , что означает примерно "Вытягивание кошек во всей Японии".

Фото: twitter.com

Некоторые коты позируют сами.

Фото: twitter.com

А некоторых тянут за лапы для достижения наибольшего эффекта. Не похоже, чтобы коты были от этого в восторге.

Фото: twitter.com

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