В Евросоюзе планируют внести изменения в визовый кодекс, чтобы упростить процедуру выдачи виз. Решение принято на волне роста нелегальной миграции. Еврокомиссия внесла предложение по усовершенствованию визовой политики в среду, 14 марта. Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что визу будет получить проще тем категориям граждан, которые путешествуют в Европу легально. Это будет также способствовать развитию туризма, торговли и бизнеса на фоне укрепления безопасности и ликвидации рисков нерегулярной миграции.

Период рассмотрения визовой заявки может сократиться от 15 до 10 дней, увеличат выдачу долговременных многократных виз (на один и пять лет); выдачу одноразовых краткосрочных виз на пунктах пропуска на границах.

Однако визовый сбор предлагают повысить с 60 до 80 евро в целях финансового обеспечения мер безопасности.

Кроме этого в конце 2018 Еврокомиссия будет инициировать консультации по вопросу полного перехода процесса подачи визовых заявок на цифровые технологии.

Как сообщала "Страна", Украина подписала безвиз с островным государством Антигуа и Барбуда.

Напомним также, что Литва за год выдала 20 тысяч трудовых виз для украинцев.