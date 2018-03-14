Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ в следующую среду, 21 марта может рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Надежды Савченко. О вероятности внесения представления сегодня заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Если в Раду будет внесено представление ГПУ, Савченко дадут минимум 5 рабочих дней на письменные пояснения. Вопросом представлений по снятию депутатской неприкосновенности занимается Регламентный комитет.

Как заявил "Стране" один членов регламентного комитета Рады, следующее заседание намечено на 21 марта. "У Савченко есть минимум 5 дней на дачу пояснений. Но по регламенту, вообще дается Комитету 20 дней на рассмотрение этого вопроса", - сказал собеседник "Страны".

Таким образом, если представление будет, как обещал Луценко, внесено завтра, то у Савченко будет пять рабочих дней, чтоб представить свои пояснения.

Если Надежда сможет их предоставить до 21 марта, то ее вопрос могут рассмотреть в этот день на Комитете. А уже на следующий день - 22 марта, он может быть вынесен на голосование в Раду.

Но, скорее всего, до 21 марта Савченко не подаст свои пояснения, так как срок для них истекает только 22 марта. И Комитет рассмотрит представление позже. А значит, вопрос Савченко на голосование в Раду будет вынесен не раньше 3 апреля, когда начнется новая пленарная неделя.

Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта. В свою очередь Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 15 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей "наручный" вызов на допрос.

Сама Савченко заявила, что находится в Страсбурге и показала фото с заседания ПАСЕ. А у Парубия говорят, что не подписывали командировку Савченко.

Также мы писали, что Луценко готовит представление на снятие неприкосновенности с Савченко.