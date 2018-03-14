Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал внести в Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко (внефракционной), если она не прибудет на допрос в СБУ 15 марта.

Об этом он сказал в среду во время заседания парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

"Я призываю Савченко явиться завтра на 11:00 на допрос в СБУ. Мне известно, что сейчас она находится в Испании. Современные транспортные возможности позволяют ей прибыть в Украину. Если она этого не сделает, я буду вынужден внести в парламент представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, задержание и арест ", – сказал Луценко.

По словам Луценко, ГПУ располагает многочисленными фото- и видеодоказательствами причастности Савченко к "преступным действиям", которые он, с разрешения следствия, хочет продемонстрировать в парламенте.

Вместе с тем, сестра нардепа Вера Савченко заявила "Стране", что политику пока ничего не известно о представлении.

"Нам ничего не известно о том, что может быть представление на снятие депутатской неприкосновенности Но если такое будет, Надежда даст ответы на все вопросы", – сказала Вера Савченко.

Стоит отметить, что если в Раду будет внесено представление ГПУ, Савченко дадут минимум пять рабочих дней на письменные пояснения. Вопросом представлений по снятию депутатской неприкосновенности занимается Регламентный комитет.

Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ в следующую среду, 21 марта может рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Надежды Савченко. О вероятности внесения представления сегодня заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Если в Раду будет внесено представление ГПУ, Савченко дадут минимум 5 рабочих дней на письменные пояснения. Вопросом представлений по снятию депутатской неприкосновенности занимается Регламентный комитет.

Как заявил "Стране" один членов регламентного комитета Рады, следующее заседание намечено на следующую среду 21 марта.

Если Надежда сможет предоставить пояснения до 21 марта, то ее вопрос могут рассмотреть в этот день на Комитете. А уже на следующий день - 22 марта, он может быть вынесен на голосование в Раду.

Но, скорее всего, до 21 марта Савченко не подаст свои пояснения, так как срок для них истекает только 22 марта. И Комитет рассмотрит представление позже. А значит, вопрос Савченко на голосование в Раду будет вынесен не раньше 3 апреля, когда начнется новая пленарная неделя.

Ранее "Страна" писала о шокирующих обвинениях, которые в ближайшее время могут быть выдвинуты властями в адрес Героя Украины Надежды Савченко по делу переговорщика Владимира Рубана.

Так, нардеп Антон Геращенко заявил, что следствие имеет сотни часов записей по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко.

А сама Надежда Савченко потребовала от правоохранителей вручить ей повестку лично в руки.