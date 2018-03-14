Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны просит председателя парламента Андрей Парубий вынести на голосование в четверг проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании комитета, сообщает Укринформ.

"(Прошу - Прим. ред.) оформить обращение к Председателю Верховной Рады с просьбой срочно завтра поставить постановление на голосование", - обратился председатель комитета Сергей Пашинский в секретариат комитета после принятия комитетом соответствующего решения.

Пашинский отметил, что Савченко, игнорируя вызовы СБУ, тем самым препятствует расследованию дела Рубана.

Кроме того, председатель комитета дал поручение подготовить справку о процедуре и возможность лишения Савченко звания "Герой Украины". С такой инициативой на заседании комитета выступил народный депутат Юрий Береза.

"На сегодняшний день Надежда Савченко... препятствует, а это уголовная статья, расследование уголовного дела, причем цинично, нагло и публично", - сказал он.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта. В свою очередь Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей "наручный" вызов на допрос.

Сама Савченко заявила, что находится в Страсбурге и показала фото с заседания ПАСЕ. А у Парубия говорят, что не подписывали командировку Савченко.

Кстати, в БПП заявили, что Савченко не может находится на сессии ПАСЕ в Страсбурге.