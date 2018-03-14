В Киево-Святошинском районе между селами Крюковщина и Тарасовка затопило дорогу после таяния снега: машины загрузли по самую крышу. Спасатели откачивают воду насосами, водителей пускают в объезд. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС на своей странице в Facebook.

"В результате резкого схода снежного покрова возникла сложная ситуация, связанная с затоплением части автодороги между селами Крюковщина и Тарасовка Киево-Святошинского района. Затоплено около 50 метров дороги, высота воды 1,5 метров", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сообщается, что ситуация находится под контролем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "На месте подтопления проведена выездная комиссия ТЭБ и ЧС, ситуация находится под контролем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", – сообщили в ГСЧС Киевской области.

Между тем, в соцсетях местные жители выкладывают жуткие фотографии. Проезд по затопленной дороге оказался полностью заблокирован. А те авто, которые таки рисковали преодолеть водное препятствие, просто тонули в гигантской луже. Водители вылезали и садились на крыши машин.

"Внимание-внимание! Жителям Боярки, Тарасовки и других населенных пунктов, кто едет домой через Крюковщину. Очень рекомендую сегодня поехать по другому маршруту. Сразу за Крюковщиной яр сильно затоплен, не рискуют проезжать даже крупные автомобили! МЧС там чем-то пытается помочь, люди на крыше своего авто не осилили брод, депутат местный помогает людям переправиться на лодке... Уровень воды сравнялся с землей, это +/- 2м", – пишет в Facebook Андрей Коробкин.

Фото: Андрей Коробкин/Facebook

Фото: Андрей Коробкин/Facebook

Фото: Андрей Коробкин/Facebook

Фото: Андрей Коробкин/Facebook

Напомним, в начале марта в Киеве прорвало трубу и затопило ул. Ольжича, после этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Оболони тоже затопило дорогу: вода по колено и дрейфующие пакеты.