Министерство образования готово дать старт эксперименту по введению единого курса Естественные науки для старшеклассников, который объединит физику, химию, астрономию, биологию и географию для школьников старших классов.

Об этом сказано на сайте МОН.

Специалисты оценивают новшество неоднозначно.

Украинские ученики 10-х классов уже с 1 сентября получат возможность изучать единый курс Естественные науки вместо привычных уроков физики, химии, астрономии, биологии и географии.

12 марта Министерство образования и науки пригласило для участия в эксперименте те учебные заведения, где есть классы общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Пока неизвестно, какие именно школы готовы внедрять пилотный проект программы и сколько их будет. Для этого учебные заведения должны подать заявку в местные органы управления образованием.

"Речь идет о том, что в старших классах ученики должны определиться со своей профессией, а охватить все предметы в старшей школе очень сложно", – пояснила "НВ" Тетяна Засекина, руководитель рабочей группы по разработке программы интегрированного курса, заместитель директора Института педагогики Национальной академии педагогических наук Украины.

По словам Засекиной, сейчас идет разработка единого учебника для этого курса. Предполагается, что он будет существенно отличаться от привычных для украинской школы учебников и будет насыщен электронными приложениями.

"Например, через QR-коды школьники могли бы заходить в виртуальные лаборатории, смотреть эксперименты", – пояснила Засекина.

Пилотное внедрение предмета Естественные науки – часть общего курса МОН на интеграцию профильных предметов в старшей школе.

В единый интегрированный курс для гуманитариев также планируют объединить алгебру и геометрию, а зарубежную и украинскую литературы школьники с математическим и природоведческим профилем образования смогут изучать в едином курсе Словесность.

По мнению советника министра образования Иванны Коберник, объединение предметов в подобные курсы – мировая тенденция, которая дает хорошие результаты.

По ее словам, интерес к введению предмета Естественные науки уже проявили отдельные школы Киева и Запорожья.

Коберник также надеется, что для школьников-гуманитариев курс будет более интересным, чем привычные уроки, и откроет ученикам физику, химию, географию с новой стороны. "Возможно, они передумают и даже будут потом изучать их углубленно", – отметила советник министра.

Впрочем, у идеи такой революции в школьном расписании немало критиков. Александр Спиваковский, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам науки и образования, выступает категорически против объединения в один предмет фундаментальных дисциплин.

Он отметил, что Украине не стоит следовать модели американских публичных школ, ведь их главная задача – социализация. "Я считаю, что украинская школа должна капитализировать ребенка, чтобы после ее окончания он мог самостоятельно строить траекторию своего будущего", – подчеркнул Спиваковский.

Интеграцию предметов ранее критиковали и в Национальной академии наук Украины. В своем заявлении члены НАНУ указали на опасность снижения качества образования и уровня преподавания. "Это приведет к дальнейшему падению общего интеллектуального уровня выпускников, уменьшение потребности в учителях из этих предметов, а в дальнейшем – к снижению количества аспирантов, научных и научно-педагогических работников, что может вызвать усиление упадка отечественной науки и системы высшего образования", – опасаются в НАНУ.

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