В связи с отравлением экс-ГРУшника Сергей Скрипаля Лондон усилит проверки на таможне и усилит контроль частных самолетов. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время совета Нацбезопасности Великобритании, передает "112 Украина".

"Все, что происходит, - это нарушение прав человека. Те, кто виновен в этом, должны понести ответственность. Я надеюсь, что все эти меры, которые мы предложим, помогут решить ситуацию. Мы также будем увеличивать контроль за теми, кто въезжает в Великобританию, в частности мы увеличим проверку на частных самолетах. И все это будет делаться с учетом того, что мы имеем возможность подозревать, что против граждан Великобритании может делаться какое-то преступление", - заявила премьер-министр Великобритании.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери было осуществлено ​​покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Они были госпитализированы и до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них, пострадали еще более 20 человек.

Как сообщала "Страна", один из разработчиков ядовитого вещества "Новичок" Вил Мирзаянов уверен, что Скрипаля и его дочь уже нельзя спасти в случае отравления этим веществом.

Также в деле отравления экс-ГРУшника Скрипаля увидели украинский след.