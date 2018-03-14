В числе 25 человек, у которых, как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, прошли 12 марта обыски в связи с "содействием российской агрессии", оказались трое харьковчан.

Как сообщил "Стране" политолог Дмитрий Губин в 6.40 утра сотрудники СБУ прибыли в его квартиру, а также к журналисту Игорю Перминову и к многократному чемпиону Украины по фридайвингу, активисту Харьковского антимайдана Спартаку Головачёву, который не так давно был освобожден из тюрьмы.

Обыски прошли по тому же постановлению Голосеевского суда в порядке того же "дела декабря 2014 года" об "информационной агрессии", по которому состоялись обыски у киевского журналиста Юрия Лукашина и львовской активистки Инны Иваночко.

Как сообщает Губин, во время обыска по крайней мере ему и Головачеву были подброшены взрывчатые вещества типа пластида со взрывателями, а также учебники по военной топографии и крупномасштабные карты районов Харьковской области, прилегающих к зоне АТО.

Однако, несмотря на "выявленные улики" никто арестован не был. Не состоялись даже допросы.

СБУ на данный момент ограничилось протоколом об изъятии взрывчатки.

В постановлении суда об обыске у Губина сказано, что он проводится в связи с "выявлением лиц, содействовавших А.Бузиле в их противоправной деятельности на территории Украины".

Одесскому журналисту Артёму Бузиле в 2015 году вменялось создание "Бессарабской народной республики" на западе Одесской области (что 600 км по прямой от Харькова). В настоящее время он находится в России.

По словам Губина следователи не смогли ему пояснить - какая связь между ним и Бузилой.

Также в постановлении на обыск указывается, что Дмитрий Губин "на протяжении длительного времени сотрудничает с координаторами левого объединения "Боротьба" вместе с которыми брал участие в информационном сопровождении пророссийских акций в юго-восточных регионах в поддержку идеи федерализации».

Губин, который известен как идеологический оппонент "Боротьбы", подтвердил, что никогда не имел дело с этой организацией. С Бузилой же был знакомы только по Фейсбуку. При этом политолог подтверждает, что долгие годы публиковал материалы посвящённые возможности федерализации Украины.

У всех обыскиваемых изъяты телефоны и компьютеры.

Напомним, ранее Луценко заявил, что в ходе обысков были найдена взрывчатка и военные карты.