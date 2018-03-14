В столице вечером 14 марта ожидается сильный туман. Видимость составит 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве.

"До конца дня в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики рекомендуют водителям во время управления автомобилем при наличии тумана соблюдать ряд советов: снизить скорость движения; держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями; избегать резких маневров на дороге. При наличии противотуманных фар водителям рекомендуется включить их совместно с ближним светом, а при остановке - включить аварийную световую сигнализацию.

Как сообщала "Страна", в Киеве на 14 марта синоптики прогнозировали возможные осадки в виде дождя и дождя с мокрым снегом. Температура не будет превышать пяти градусов тепла.

Также напомним, что в эти выходны на Украину надвигается снежный циклон. Синоптики обещают сугробы по колено и метели.