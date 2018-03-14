Доходы министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за 2017 год выросли почти на 2 млн и составили 3,15 млн. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Также он указал 20 тыс. долларов, 600 тыс. гривен наличных средств, а также 776 тыс. долларов и 14,05 млн гривен на банковских счетах в Ощадбанке, Укргазбанке и Приватбанке.

Насалик задекларировал 528,340 тыс. гривен доходов в виде заработной платы в Минэнерго (она ​​увеличилась на более чем 300 тысяч по сравнению с 2016 годом), 700 тыс. гривен - возврат от жены, гражданки РФ Гузял Насалик беспроцентной финансовой помощи, 857,7 тыс. гривен - проценты от Ощадбанка, 638,039 тыс. гривен - проценты от Укргазбанка, 134,583 - проценты от Приватбанка и 260,738 тыс. гривен - доход от аренды имущества.

Доход жены министра составил 2,062 млн гривен от предпринимательской деятельности.

Средства, размещенные министром в банках: 12,728 млн гривен - Ощадбанк, 1,32 млн гривен и 1 031 доллар - Приватбанк, 776 тыс. долларов - Укргазбанк.

Также Насалик указал, что владеет двумя автомобилями - Mercedes-Benz S 500L 4 MATIC 2015 года и Toyota Avensis 2012 года.

В 2017 году Насалик указал как место проживания поселок Козин, где у него и жены есть два земельных участка и дома. Ранее министр декларировал проживание в Киеве, где он прописан.

Ранее "Страна" сообщала, что новый этап электронного декларирования продлится в Украине до Дня смеха.

Также обнародованы зарплаты всех министров за март.