В России сегодня, 18 марта, состоятся выборы президента. Это будут уже седьмые выборы главы государства в истории Российской Федерации. И первое голосование за президента России, в котором будут принимать участие жители Крыма - что уже вызвало бурные протесты в Киеве.

Кроме того в Украине пообещали не допустить граждан РФ на зарубежные избирательные участки - эта угроза прозвучала как со стороны националистов, так и от главы МВД Арсена Авакова.

Кстати и дата выборов - 18 марта - совпадает с днем аннексии Крыма. На полуострове это официальный выходной в честь государственного праздника - "дня воссоединения Крыма с Россией".

Накануне выборов, на которых гарантированно побеждает Владимир Путин, Запад усилилил давление на Россию: Великобритания и США расширили санкции против Москвы.

Президента в России избирают на довольно долгий срок - шесть лет. О том, кто наборал больше всего голосов станет известно до 29 марта 2018 года. Официально опубликовать результаты выборов в России по закону должны будут до 3 апреля.

Досрочное голосование идет полным ходом в 17 странах мира. Проголосовал уже даже Михаил Ходорковский, который сейчас проживает в Германии.

"Страна" следит за выборами российского президента в режиме онлайн.

Кто идет на выборы-2018. Список кандидатов

О намерении выдвинуться в кандидаты сначала заявили 70 человек: от 24 политических партий и 46 самовыдвиженцев. В итоге допущены к участию в выборах восемь кандидатов.

Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец (отметим - дистацируясь от "Единой России"), считается кандидатом №1 на этих выборах.

Кроме него, в выборах участвуют Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов.

Согласно последним опросам общественного мнения, проводившимся в начале марта ФОМ и ВЦИОМ, кандидатуру Путина поддерживают от 64 до 69,7% россиян. Следующие за ним Жириновский и Грудинин не добирают и 10%, у Собчак чуть более 1%, у остальных кандидатов – меньше единицы.

Скандалы во время кампании

14 февраля 2018 года Центральная избирательная комиссия России предложила Первому каналу приостановить показ фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", но позже глава ЦИК Элла Памфилова объявила об отсутствии признаков агитации в фильме.

Ксения Собчак пыталась через суд оспорить выдвижение Владимира Путина. В исковом заявлении говорилось, что, по мнению юристов Собчак, Путин не имеет права выдвигаться, поскольку неоднократно занимал должность президента. Кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 по 7 мая 2000 года. А тот факт, что между сроками Путина на посту президентом был Дмитрий Медведев, после чего Путин снова стал главой государства, Собчак назвала "злоупотреблением правом путем обхода закона". Однако ее иск так и не был удовлетворен.

28 февраля на теледебатах разгорелся скандал между Жириновским и Собчак. Одиозный глава ЛДПР назвал оппонентку "сумасшедшей дурой", "проституткой" и "последней бл**ью". В ответ Собчак облила его водой из стакана.

1 марта 2018 года Павел Грудинин покинул студию дебатов, поскольку ему не понравился формат. Политик назвал их балаганом и базаром, отметив, что на дебатах предполагается спор с соперником. Он также заявил, что больше не будет принимать участие в подобных передачах, а будет отправлять доверенных лиц.

Также в начале марта Грудинина уличили в сокрытии информации о своем финансовом положении. Стало известно, что к моменту регистрации в качестве кандидата в президенты у него было 13 незакрытых вкладов в швейцарском банке, при этом он сообщал лишь о двух. На счетах хранится более миллиона долларов и 5 кг золота.

Еще один скандал связан с оппозиционером Алексеем Навальным. 25 декабря 2017 года ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом из-за неснятой и непогашенной судимости по делу "Кировлеса". Верховный суд и Конституционный суд не поддержали претензии политика.

В ответ Навальный призвал к бойкоту президентских выборов и непризнанию их результатов. Он заявил, что в выборах участвует "лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы".

Кроме того, после представления избирательного бюллетеня пользователи социальных сетей отметили, что графа Путина визуально выделяется на листе.

Причина в том, что у семи кандидатов поля с биографией были плотно заполнены, а графа Путина содержит гораздо меньше текста и привлекает внимание. Что, конечно же, не является нарушением - скорее, красивым ходом кремлевских пиарщиков.

Еще одна тема для скандала уже упоминалась выше - возможная блокада российских представительств в Украине, куда теоретически пойдут голосовать граждане РФ, проживающие в нашей стране. Напомним, националисты грозились их блокировать. МИД РФ уже высказал озабоченность в связи в предполагаемыми акциями в Киеве и других городах.