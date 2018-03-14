Завтра, 15 марта, Украина будет болеть за свою последнюю команду, оставшуюся в еврокубках. После неудачи Шахтера в Лиге чемпионов, все надежды на то, что киевляне смогут пройти Лацио в 1/8 Лиги Европы и пополнить рейтинговую копилку страны.

На матче ожидается аншлаг, так как по состоянию на полдень 14 марта, уже было продано 40 000 билетов. А поддержка болельщиков может стать тем фактором, который позволит Динамо показать свою лучшую игру и опровергнуть прогнозы букмекеров, которые не верят в победу "бело-синих".

Так, авторитетная британская William hill принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом 3,40. Чуть выше оценили вероятность ничейного исхода - 3,30. А вот на победу Лацио ставки идут с кэфом 2,15.

Все ставки на ответные матчи 1/8 Лиги Европы

Фото: williamhill.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Лацио отказались от тренировки на "Олимпийском", команда просто погуляет по газону.