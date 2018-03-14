В выходные 17-19 марта в Украине ожидаются сильные метели, в некоторых областях выпадет до 20-25 см снега. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

Угроза нарушения движения транспорта достигнет "желтого" и "красного" уровней.

"В результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к нарушению движения транспорта. Осадки усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях - сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Украине порывы ветра 15-22 м/с, в северных областях - на дорогах гололедица.

18 марта в Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях ожидаются сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова достигнет 25 см); в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях - сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях - сильный дождь; в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см).

В юго-восточной половине страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица.

Снижение ночной температуры до 10-16° мороза, в южной части до 4-10° мороза.

В связи с осложнением погодных условий рекомендуют по возможности пользоваться железнодорожным транспортом.

Как сообщала "Страна", киевлян предупреждают о похолодании и cильном снегопаде.

Напомним также, что в Киеве на Воскресенке авто плывут в "море" после таяния снега.