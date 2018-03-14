В Ровно патрульный вытащил рыбаков из ледяной воды. Видео
В Ровно патрульный спас рыбаков, которые едва не утонули на озере из-за тонкого льда.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Ведомство также разместило видео спасения.
В сообщении сказано, что около 10 утра по спецлинии 102 поступил вызов о том, что на улице Басовкутской мужчина провалился под лед и не может самостоятельно выбраться из воды.
Когда патрульные прибыли на место происшествия, то обнаружили сразу трех людей, которые находились в воде и кричали о помощи. Не раздумывая ни минуты, инспектор Владимир Павлюк бросился спасать утопающих. Он подполз по льду до первого мужчину, вытащил его и передал на берег.
Тем временем на место происшествия прибыли спасатели. С помощью веревки патрульный вместе с сотрудником ГСЧС вытащил из воды второго рыбака. Третьего мужчину спасала бригада ГСЧС с помощью лодки и спасательного круга. Его достали уже в бессознательном состоянии. В ледяной воде мужчины находились около получаса.
Спасенных сразу накрыли одеялами и передали работникам скорой медицинской помощи. Двух мужчин госпитализировали в больницу. Еще одного после медосмотра доставили домой.
Видео: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
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