В Ровно патрульный спас рыбаков, которые едва не утонули на озере из-за тонкого льда.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Ведомство также разместило видео спасения.

В сообщении сказано, что около 10 утра по спецлинии 102 поступил вызов о том, что на улице Басовкутской мужчина провалился под лед и не может самостоятельно выбраться из воды.

Когда патрульные прибыли на место происшествия, то обнаружили сразу трех людей, которые находились в воде и кричали о помощи. Не раздумывая ни минуты, инспектор Владимир Павлюк бросился спасать утопающих. Он подполз по льду до первого мужчину, вытащил его и передал на берег.

Тем временем на место происшествия прибыли спасатели. С помощью веревки патрульный вместе с сотрудником ГСЧС вытащил из воды второго рыбака. Третьего мужчину спасала бригада ГСЧС с помощью лодки и спасательного круга. Его достали уже в бессознательном состоянии. В ледяной воде мужчины находились около получаса.

Спасенных сразу накрыли одеялами и передали работникам скорой медицинской помощи. Двух мужчин госпитализировали в больницу. Еще одного после медосмотра доставили домой.

Видео: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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