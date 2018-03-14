На Меркель напали у здания парламента Германии
Сегодня, 14 марта на вновь избранную канцлером ФРГ Ангелу Меркель напал у здания парламента Германии неизвестный мужчина.
Об этом передает Die Welt.
Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.
Мужчина кричал не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.
Причина такого поведения пока неизвестна.
Вскоре после этого президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Меркель на четвертый срок в качестве канцлера, вручив ей свидетельство о назначении. "Поздравляю, канцлер", - сказал он, пожелав Меркель "всего наилучшего".
Фото: welt.de
Ранее "Страна" сообщала, что Бундестаг в четвертый раз выбрал Ангелу Меркель канцлером Германии.
Также Меркель и Мэй по телефону обсудили, как будут требовать у России отчет по "делу Скрипаля".