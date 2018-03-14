Сегодня, 14 марта на вновь избранную канцлером ФРГ Ангелу Меркель напал у здания парламента Германии неизвестный мужчина.

Об этом передает Die Welt.

Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.

Мужчина кричал не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Причина такого поведения пока неизвестна.

Вскоре после этого президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Меркель на четвертый срок в качестве канцлера, вручив ей свидетельство о назначении. "Поздравляю, канцлер", - сказал он, пожелав Меркель "всего наилучшего".

Фото: welt.de

Ранее "Страна" сообщала, что Бундестаг в четвертый раз выбрал Ангелу Меркель канцлером Германии.

Также Меркель и Мэй по телефону обсудили, как будут требовать у России отчет по "делу Скрипаля".