Посольство РФ назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов, которое приняли в Лондоне после отравления бывшего российского гражданина и шпиона Сергея Скрипаля, неприемлемым, необоснованным и недальновидным шагом.

Об этом сообщается на странице посольства.

"14 марта Посол России в Великобритании А.В.Яковенко был вызван в Форин Офис, где ему было заявлено об объявлении 23 дипломатов "персона нон грата". Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", Тереза Мэй заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата и остановит все контакты с Кремлем из-за отравления экс-шпиона Скрипаля

Мы также писали, что в МИД России ответили на обвинения Великобритании по делу Скрипаля.

А племянница Скрипаля заявила, что покушаться на его семью могла влиятельная дама.