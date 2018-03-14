В Москве умер режиссер фильмов "31 июня" и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе. Он скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Леонид Квинихидзе в начале 1960 годов работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов.

В 1965 году снял свой первый художественный фильм - "Первый посетитель", в 1973-м экранизировал роман А. Н. Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" и формате телесериала "Крах инженера Гарина".

Снял кинофильмы "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Мэри Поппинс, до свидания" и другие.

Фото: t.me/breakingmash

Как сообщает "Петербургский дневник", в последнее время режиссер тяжело болел и находился в Покровской больнице.

"О дате прощания и похорон пока мы ничего не можем сказать. Ждем информации от Союза кинематографистов", - добавили в пресс-службе кинокомпании "Ленфильм".

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