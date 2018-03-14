Дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье венгерским туристам на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.

Об этом сообщается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, с целью избежания возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 г. мы не рекомендуем ездить на Закарпатье для венгерских групп и индивидуальных путешественников, особенно в определенные города (например, в Хусте, Ужгород), чтобы в любом случае избежать этого перехода в этот период", - заявили в посольстве.

В дипломатическом ведомстве также призвали венгров по этим же причинам избежать посещения Верецкого перевала в указанные дни.

В Закарпатской области 15 марта будет всеобщий выходной. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль. Праздник объявлен по случаю годовщины провозглашения Карпатской Украины. А 16-18 марта обычно проходят мероприятия, посвященные Национальному празднику Венгерской Республики.

Ранее "Страна" сообщала, что представитель миссии ОБСЕ рассказал об усилении наблюдения в Ужгороде.

Также у Москаля ничего не знают об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье.