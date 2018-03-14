Изменения в закон о польском Институте национальной памяти могут быть внесены не ранее, чем через полтора месяца. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на вице-маршала Сейма Рышарда Терлецкого.

"Да, этот закон вызвал определенные вопросы в обществе. Именно поэтому президент обратился в Конституционный суд с просьбой дать оценку его положениям. Как только мы получим этот ответ - мы оперативно можем внести изменения в закон. На это потребуется примерно полтора месяца. Но я считаю , что пока судьи изучают закон, этот вопрос надо оставить в покое ", - отметил Терлецкий во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша).

Напомним, польский закон об Иституте национальной памяти, предусматривающий наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту, вступил в силу 1 марта.

Как сообщала "Страна", члены правительства Польши одобрили законопроект о лишении воинских званий у бывших военнослужащих, служивших в период социалистической Польши после окончания Второй мировой войны.

А Климкин заявил, что Польша должна запретить Пилсудского и Армию Крайову.