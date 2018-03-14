НАБУ проводит обыск в Миграционной службе Киевской области
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в управлении Государственной миграционной службы в Киевской области. Об этом сообщает УНН.
По словам собеседника агентства, в управлении ГМС в Киевской области, расположенного на улице Петропавловской в Киеве, происходят следственные действия с участием НАБУ.
В пресс-службе Бюро эту информацию пока не подтвердили, но пообещали проверить.
Кроме того, агентство пыталось дозвониться как в Государственную миграционную службу Украины, так и управление ГМС в Киевской области, но пока там никто не отвечает.
Как сообщала "Страна", ранее сотрудники НАБУ провели обыски у помощника Ляшко по делу о взятке Супрун.
Также напомним, что глава НАБУ Артем Сытник призвал принять закон об антикоррупционном суде до конца марта.