Криптовалюта биткоин за сутки подешевела на 3,18% и на 15.00 по и киевскому времени стоит 8 760,34 долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.

Фото: coinmarketcap.com/

При этом капитализация биткоин, который является лидером по этому показателю, по состоянию на среду составляет 149,1 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 5,7 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 65,5 млрд долларов.

Отмечается, что всего уже получено 16,918 млн монет Bitcoin.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что нардеп от БПП задекларировал биткоинов на 2,1 млрд гривен.

Мы писали, что биткоин за два дня упал на $2 000 и откатился до месячного минимума.

Также в первый понедельник марта стоимость криптовалюты биткоин превысила $11 500.