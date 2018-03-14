Министр финансов Александр Данилюк заявил, что утверждение макрофинансовой помощи Европейской комиссии Украине состоится в начале осени этого года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Европейская комиссия инициировала новую программу 28 февраля, а 9 марта окончательно утверждено законодательное предложение по новой программе. Сейчас это предложение находится в Европарламенте и Европейском Совете... Мы ожидаем окончательного утверждения в начале осени. Но также будем прилагать все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал министр финансов.

При этом он уточнил, что речь идет о выделении EUR1 млрд.

По словам Данилюка, в связи с невыполнением предыдущей программы Минфин был вынужден в конце 2017 года замещать недостающие средства в бюджете.

До этого глава Минфина уже заявлял, что ключевым условием готовящейся четвертой макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины является запуск автоматической верификации электронных деклараций.

"Состоялись совещания на уровне министра финансов и премьер-министра. И четко поставлена задача - внедрить эту систему до 1 мая", - сказал министр.

Как уточнил глава Минфина, программа может содержать и дополнительные условия, однако ее ключевой фонкус - борьба с коррупцией. "Сейчас идет диалог с ЕК, где-то до 1 мая должны согласовать все вопросы и подписать меморандум", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг госдотаций для АПК Украины.

Также Еврокомиссия готова предоставить Украине новый кредит в 1 млрд евро.