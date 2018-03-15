В четверг, 15 марта, на НСК "Олимпийский" пройдет ответный поединок 1/8 Лиги Европы между киевским Динамо и римским Лацио. Но кону - выход в четвертьфинал. После первой игры (2 - 2) небольшое преимущество у "бело-синих", но гарантий оно не дает.

Команде нужна поддержка фанатов, и они ее обеспечат. За день до игры (по состоянию на 12.00 14 марта - Прим.Ред.) на матч было продано 40 000 билетов.

"Бело-синие" перед матчем записали оригинальный ролик и призвали болельщиков прийти на стадион и подддержать команду.

Видео: facebook.com/fcdynamoua/

В прямом эфире поединок Динамо - Лацио покажут ТРК Украина и Футбол 1. Начало матча в 20.00. А "Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

"Лациале" прилетели в Киев, за день до матча, и сразу отправились на НСК "Олимпийский". Но традиционной открытой тренировки для СМИ не было. "Орлы" провели ее еще в Риме, а в Киеве просто прогулялись по газону.

Кстати, за день до матча у испанского легионера Лацио Луиса Альберто Ромеро родился сын. C чем команда и поздравила его в официальном Twitter.

Фото: twitter.com/officialsslazio

Поединок Динамо - Лацио рассудит испанская бригада арбитров.

Главный арбитром встречи в УЕФА назначили Хесуса Хиль Мансано. Его помощниками на линиях будут Анхель Невадо Родригес, Диего Барберо Севилья.

Главный арбитр матча Динамо - Лацио ХесусаХиль Мансано, фото: Realmadrid.ru

Дополнительные ассистенты арбитра на линии ворот Карлос дель Серро и Рикардо де Бургос. Четвертый арбитр матча - Роберто дель Паломар. Делегат от УЕФА - Уильям Кэмпбелл (Северная Ирландия). Наблюдатель арбитража УЕФА - Конрад Плауц (Австрия).

Букмекеры отдают предпочтение киевскому Динамо в матче против Лацио. Дай - то Бог, как говорится.

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