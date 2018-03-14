Министерство здравоохранения отменило диспансеризацию украинцев и контрольную карту диспансерного осмотра. С середины года для групп риска будут проводиться лишь скрининговые осмотры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.

"Отменена контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о.

"Диспансеризация "- регулярный осмотр здоровых людей - не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Более того, чрезмерные радиологические обследования опасны для пациентов, а значительное количество диагностических обследований и лабораторных исследований приводит к накоплению ложных результатов и дальнейшего ненужного лечения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/moz.ukr

В министерстве отметили, что с середины года Украина перейдет на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска.

Как сообщала "Страна", ранее Ульяна Супрун объявила об отмене талонов на прием к врачу, а также медицинских карт студента и ребенка.

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