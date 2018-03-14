Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на заседании парламента, который обсуждал взаимоотношения с Россией после отравления ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Мэй заявила, что Британия приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата.

"Это будет самая большая высылка более чем за 30 лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны. Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы. А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать", - сказала Мэй.

"Те россияне, которые живут здесь и хотят нам навредить: вам здесь не место. Мы приостановим все запланированные контакты с Россией. Мы отзовем приглашение министру Лаврову посетить Великобританию. Члены королевской семьи не будут присутствовать на Чемпионате по футболу-2018 в России", - сказала Мэй.

Также она добавила, что народ Британии не имеет "разногласий с народом России, который имеет много прекрасных достижений".

Мэй отметила, что Лондон дал российскому правительству возможность раскрыть детали своей химической программы и обратился к послу РФ.

"Но они этого не сделали", - подчеркнула премьер.

"Это не вопрос дипломатии. Это вопрос виновности российского государства в произошедшем", - сказала Мэй.

Премьеру напомнили, что Россия поставляет в Британию оружейный уран. Она сказала, что будут решать эту проблему.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за отравлением экс-ГРУшника Скрипаля может стоять Россия.

А один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", которым предположительно были отравлены Скрипаль и его дочь, химик Вил Мирзаянов рассказал, что они не смогут поправиться даже при самых благоприятных условиях.