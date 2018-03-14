Завтра, 15 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" киевские динамовцы будут бороться за выход в четвертьфинал Лиги Европы против римского Лацио. Матч нас ждет нешуточный, и поддержать свою команду придут не меньше 40 000 болельщиков. Именно столько билетов было продано на поединок по состоянию на 12.00 14 марта.

"Орлы" должны прилететь в Киев, вечером, 14 марта, и команда сразу отправится на НСК "Олимпийский". Но полноценной тренировки не будет, итальянцы просто погуляют по газону.

Все дело в том, что "лациале" решили провести свою открытую для СМИ тренировку в Риме, на своей базе в Формелло, перед отлетом в Киев.

Как передает портал Xsport тренировка началось в 10:30 по местному времени (11:30 по Киеву), первые 15 минут были открыты для журналистов.

Ранее "Страна" сообщала, что матч Динамо - Лацио рассудит испанская бригада арбитров.