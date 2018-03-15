Украинский бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский планирует построить в Днепре современный международный аэропорт в рамках частно-государственного партнерства. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как известно, в Днепре есть аэропорт, который ведет свою историю с 1943 года и требует модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса - в государственной.

Известно, что Ярославский ранее реализовал подобный проект в Харькове в рамках подготовки инфраструктуры Евро-2012. Международный аэропорт "Харьков" был полностью перестроен бизнесменом в формате равнодолевого частно-государственного партнерства. Сумма инвестиций Ярославского составила $107 млн.

Как сообщается, Александр Ярославский уже достиг договоренности с местной властью Днепра, в частности с мэром города Борисом Филатовым. Ярославский также обсудил перспективы реализации проекта с Игорем Коломойским, бенефициаром компании "Днеправиа".

Как сообщала "Страна", ранее украинский предприниматель Александр Ярославский подтвердил, что собирается приобрести Проминвестбанк.

Напомним также, что группа DCH Александра Ярославского выразила желание взять в аренду Одесский припортовый завод (ОПЗ).