"Вице-премьер" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев сделал заявление по делу Рубана.

Как он утверждает, оружие из "ДНР" якобы действительно отправлялось в Украину. При этом в качестве заказчика выступал украинский офицер с позывным "Кедр". Речь идет об офицере 8-го полка Сил специальных операций ВСУ Павле Балове, о котором "Страна" уже подробно рассказывала.

"Этот офицер с позывным "Кедр" известен в "ДНР". Он здесь появился на рубеже 15-го года. Первый раз он границу пересек по вопросу обмена пленными. Он заехал с Рубаном. Потом он неоднократно заезжал уже без Рубана на территорию "ДНР". Но деятельность его была, мягко говоря, не очень понятной на тот момент. Он пытался вербовать людей. Его попытки оканчивались обычно тем, что люди, к которым он обращался, они обращались в свои органы и все его попытки были пресечены. Потом он обратился непосредственно с прямым предложением о поставках вооружения на территорию Украины. Такое было озвучено предложение, наши удивились, у вас там и так оружия хватает. Он это обосновал, что ему надо оружие, которое не имеет следов и пояснил свои действия, что у них есть на территории батальоны, которые не подчиняются, по большому счету, никому и есть войска ВСУ и надо дать войскам ВСУ возможность зачистить эти национальные батальоны. Другими словами, устраивая провокации. Сначала, если честно, мы ему не повериль. Первую партию, которую он заказал - это были противотанковые мины. После того, как мины ушли на территорию, мы увидели подрыв техники, причем глубоко в их тылу, потом подрыв "Уралов" с пехотой, то мы поняли, что он действительно не врет. В следующей партии, которую он вывозил уже были другие образцы вооружения...

Этим занимаются наши спецслужбы, всех секретов я выдать не могу. Сейчас идет плановая работа наших спецслужб, поэтому все находится под контролем нашего министерства госбезопасности и я бы за это сильно не переживал. А вопрос, что там с той стороны они стреляют друг в друга - ребята, мы вам еще дадим оружие. Перестреляйте там друг друга. Мы вам в этом поможем", - заявил Тимофеев.

Ранее "Страна" писала о фабуле обвинения по делу Рубана. Согласно версии СБУ Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном и "Кедром" (последний, не исключено, что в этом деле выступал агентом украинских спецслужб) готовили военный переворот. Причем оружие для него якобы завозилось из "ДНР", где Рубан его покупал у Захарченко и Тимофеева.