В деле об убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова правоохранительные органы объявили в розыск российского "вора в законе" и бывшего мужа вдовы Вороненкова Максаковой Владимира Тюрина.

Об этом свидетельствует запись в разделе "Розыск" на сайте МВД.

Значится, что Тюрин в данный момент скрывается от органов прокуратуры. О нем ничего неизвестно с 10 октября 2017 года.

Также приводятся статьи УК Украины, по которым обвиняется Тюрин: ст.115 ч.2 п.6; ст.115 ч.2 п.11; ст.115 ч.2 п.12 (умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, 9 октября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова.

Вот главные действующие лица преступной группы, как считает Генпрокуратура:

Фото: 112 Украина

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Убийство Вороненкова связали с расстрелом в Харькове коммерсанта по кличке Эдик Лепа.

Его расстреляли в автомобиле Audi 4 ноября. Впоследствии народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что погибшим в Харькове оказался бизнесмен Эдуард Аксельрод, который "раньше выдавал себя за блатного".

Ранее "Страна" писала о том, как убийство Вороненкова связали с расстрелом Жилина и криминальной войной за первую столицу.