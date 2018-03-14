Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных в спортивных мероприятиях на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Данный документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора. Также запрещается участие членов национальных сборных команд Украины во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.

"Настоящее время требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях",- украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ", - подчеркнул Жданов.

Также министр призвал международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА.

"Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта!", - отметил Жданов.

Фото: dsmsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", Арбитражный суд наказал российскую бобслеистку, которая попалась на допинге.

Напомним также, что сборная Украины по биатлону отказалась от участия в чемпионате мира в России.