Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

Предлагается также расширить число товарных кодов, на которые распространяются пошлины и увеличить их.

"По азотной группе у нас уже действуют пошлины. Межведомственная комиссия по международной торговле в соответствии с законом примет соответствующие решения об увеличении количества кодов, на которые распространяются пошлины во избежание их обхода со стороны российских поставщиков, а также пересмотрит размеры пошлин, чтобы они были эффективны и защищали национального производителя", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По ее словам, принято решение, о том что, в первую очередь необходимо принять в Верховной Раде закон, который позволит диверсифицировать поставки из других стран, снизить существующие пошлины 5 и 6,5% до 0%.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин выделил еще 737 млн гривен на строительство Бескидского тоннеля.

Также Кабмин изменил требования к информации на стеле АЗС.