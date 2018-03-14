В Фастове Киевской области неизвестный мужчина нанес более 10 ударов ножом женщине, которая шла в детский сад забирать сына. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Женщина скончалась в операционном отделении больницы.

В полицию позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что женщина обратилась в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Она потеряла сознание.

Не приходя в себя от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы.

Погибшая – 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения.

Полиция открыла производство по статье "умышленное убийство", злоумышленника разыскивают.

Имени погибшей полиция не разглашает, однако в соцсетях сообщают, что погибшая – Лилия Гордеева. Трагедия произошла 13 марта в центре Фастова. Злоумышленник якобы нанес более 20 ударов ножом.

Фото: tetiana_7711/Instagram

Как сообщала "Страна", ранее боец "Азова" зарезал жителя Мариуполя и получил приговор в виде штрафа в 20% от зарплаты.

Напомним также, что в центре Киева, неподалеку от Администрации президента зарезали мужчину.