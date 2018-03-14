Завтра, 15 марта, киевские динамовцы проведут ответный поединок 1/8 Лиги Европы против римского Лацио. Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано.

После ничейного результата в первом матче (2 - 2) шансы киевлян на выход в четвертьфинал выглядят предпочтительней, но Лацио без боя не сдастся. Поэтому нашей команде нужна поддержка болельщиков. И похоже, 12 игрок обеспечит ее.

Как передает портал Динамомания на завтрашний поединок уже продано около 40 000 билетов. Данные на 12.00 14 марта.

Организаторы прогнозируют, что при таких темпах до завтра могут быть проданы все билеты, и на НСК "Олимпийский" будет аншлаг. Напомним, что НСК "Олимпийский" вмещает 70 050 зрителей.

Ранее самым посещаемым матчем "Динамо" в Лиге Европы был матч против "Эвертона" (5:2) - 67 553 зрителя, который также состоялся на стадии 1/8 финала ЛЕ 19 марта 2015 года. Какое-то время этот показатель являлся рекордом всего турнира.

Напомним, ранее "Страна" приводила полный расклад перед матчем Динамо - Лацио и статистику команд в этом сезоне Лиги Европы.