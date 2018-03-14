В Киеве на площади Космонавтов в Соломенском районе столицы во время движения загорелся троллейбус №42. Инцидент произошел сегодня, 14 марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.



"По словам пассажиров, в троллейбусе, следовавшем по маршруту №42, загорелась проводка, и едкий дым пошел в салон. Водитель троллейбуса, не дожидаясь приезда спасателей, самостоятельно потушил огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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