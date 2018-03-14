Австрия изучит вопрос участия в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил федеральный президент Республики Австрия Александер ван дер Беллен во время визита в Украину.

"Что касается введения миротворцев на восток Украины, то мы изучим этот вопрос очень серьезно, и господин федеральный канцлер Курц высказал готовность как раз предоставить помощь в этом", - цитирует ван дер Беллена "Интерфакс-Украина".

Также на совместной с Петром Порошенко встрече президент Австрии отметил, что с 2014 года более 5 млн евро поступило от Австрии в качестве гуманитарной помощи для Донбасса.

Как сообщала "Страна", в НАТО увидели ловушку в плане Владимира Путина по миротворцам на Донбассе.