Президент США Дональд Трамп решил отстранить от должности еще одного чиновника США: после увольнения своего госсекретаря Рекса Тиллерсона должности может лишиться министр по делам ветеранов США Дэвид Шулкин.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова трех советников главы Белого дома.

Шулкина могут освободить уже в ближайшее время. Его на посту сменит министр энергетики Рик Перри.

Издание отмечает, что президент Америки пригласил Перри в Белый дом на обед в понедельник, 12 марта, но формально еще не предложил ему новую должность.

Дэвид Шулкин - 58-летний американский медик и госслужащий, с 2017 занимает должность министра по делам ветеранов США. Единственный чиновник в администрации Трампа, который работал с Бараком Обамой. Так, за период с июля 2015 по февраль 2017 года он был заместителем министра по делам ветеранов США по вопросам здравоохранения.

Как сообщала "Страна", 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео. Тиллерсон передал дела Джону Салливану, который стал и.о. госсекретаря США.

Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью – он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США, поэтому не знает, почему Дональд Трамп уволил его. Причину увольнения Тиллерсона Трамп объяснил "одинаковыми позициями" с директором ЦРУ Майком Помпео.