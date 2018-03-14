Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко рассказал, что Петр Порошенко поднял шапку воина почетного караула, упавшую во время официальной встречи с президентом Австрии Ван дер Белленом.

Об этом Цеголко написал на своей странице в Facebook и обнародовал видео.

"Военная шапка с украинским трезубом не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - написал пресс-секретарь.

Напомним, что с 13 по 15 марта президент Австрии Александер ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауер в сопровождении министра иностранных дел Карин Кнайссль и делегации по вопросам экономики и культуры посетят Украину с официальным визитом.

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