Решение о введении монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах принято на сегодняшнем заседании Кабмина. Об этом сообщают "Украинские новости".

Монетизация льгот - это замена натуральных льгот денежными компенсациями. То есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за полученные услуги.

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрация.

Их размер определяется умножением средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок предоставления таких льгот в наличной форме, действие которого распространяется на отдельные категории граждан, имеющие право на льготный проезд. Органы местного самоуправления могут расширить перечень таких лиц.

Для тех, у кого есть право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата самой большой из них.

Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.

Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.

Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики сообщили, как пройдут два этапа монетизации субсидий на оплату ЖКХ.

Также монетизация субсидий может провалиться из-за решений Минфина.