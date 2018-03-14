Семья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля рассказала свою версию покушения в Солсбери, где нервно-паралитическим газом были отравлен разведчик и его дочь Юлия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты пообщались с племянницей Сергея Скрипаля Викторией. Она и ее родные рассказали неожиданные подробности из жизни экс-ГРУшника и объяснили некоторые странности в его деле.

"А почему все думают, что отравить хотели именно Сергея?", - спрашивают родные.

"Почему Великобритания скрывает информацию о состоянии дяди Сережи? Какой смысл в этом покушении? Зачем оно? Это не было нужно ни России, ни Англии. Все было давно забыто и закончено. Кто-то пытается поднять на этом какие-то грязные бонусы", - рассказывает племянница Скрипаля.

Она уверяет, что за покушением на него и его дочь стоит "возмущенная женщина".

Племянница Сергея Скрипаля Виктория Фото: t.me/breakingmash

"Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была глубоко против свадьбы. Она высокопоставленная сотрудница одной из структур. Юля для нее - это дочь предателя", - говорит племянница экс-ГРУшника.

"Одно из агентств заявило, что, якобы, он обращался в полицию из-за слежки. За две недели до этого, ему, мол, показалось, что за ним следят. Я не знаю, у нас такой информации нет. Все было тихо, спокойно. Если бы что-то такое было, он бы точно нам сказал", - говорит Виктория Скрипаль.

Как сообщала "Страна", один из разработчиков ядовитого вещества "Новичок" Вил Мирзаянов уверен, что Скрипаля и его дочь уже нельзя спасти в случае отравления этим веществом.

Ранее в Британии назвали 10 возможных ответов на отравление экс-шпиона Скрипаля.