Завтра, 15 марта, киевские динамовцы проведут ответный матч 1/8 Лиги Европы против римского "Лацио". УЕФА назначил на этот поединок испанскую бригаду арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано.

Накануне решающего поединка официальный сайт "бело-синих" привел статистическое сравнение двух команд после девяти матчей в Лиге Европы сезона 2017/18. Итак...

Матчи

"Динамо": 4 победы, 4 ничьих, 1 поражение.

"Лацио": 5 побед, 2 ничьих, 2 поражения.

Забитые голы

"Динамо": 18 голов (в среднем - 2 за игру)

"Лацио": 19 голов (в среднем - 2,11 за игру)

Пропущенные голы

"Динамо": 12 голов (в среднем - 1,33 за игру)

"Лацио": 11 голов (в среднем - 1,22 за игру)

Удары по воротам ("Динамо" - "Лацио")

Итого ударов: 115 - 111

В среднем за матч: 12,78 - 12,33

Удары в створ: 42 - 42

Удары мимо ворот: 42 - 43

Блокированные удары: 31 - 26

Штанги и перекладины: 3 - 2

Передачи ("Динамо" - "Лацио")

Всего передач: 3094 - 4656

Точных передач: 2462 - 3977

% точных передач: 80 - 85

Владение мячом в среднем %: 49 - 51

Атакующие действия ("Динамо" - "Лацио")

Всего угловых подано: 49 - 47

В среднем угловых подано: 5,44 - 5,22

Всего угловых у соперников: 56 - 34

В среднем угловых у соперников: 6,22 - 3,78

Офсайды: 17 - 28

Карточки ("Динамо" - "Лацио")

Совершено фолов: 165 - 100

Заработано фолов: 140 - 98

Желтые карточки: 22 - 15

Красные карточки: 1 - 0

"Динамо": статистика в Лиге Европы

Больше всех матчей: Мораес (9), Морозюк (9)

Лидер по количеству игрового времени: Кадар (720)

Голы: Мораес (7), Цыганков (3), Морозюк (2), Буяльский (2), Мбокани (2), Русин (1), Сидорчук (1)

Голевые передачи: Цыганков (3), Морозюк (3), Гонсалес (3), Буяльский (2), Беседин (2), Мораес (1)

Лидеры по ударам в створ: Мораес (10), Цыганков (6)

Лидер по количеству передач: Кадар (344)

Лидер по количеству точных передач: Кадар (291)

Лучший % точных передач: Русин (100%), Гусев (100%), Шапаренко (91%), Хачериди (89%), Сидорчук (89%)

Больше всех фолов: Морозюк (24)

Больше всех заработанных фолов: Мораес (25)

Больше всех предупреждений: Гармаш (4)

Удален: Гармаш (1)

"Лацио": статистика в Лиге Европы

Больше всех матчей: Мурджа (9)

Лидер по количеству игрового времени: Мурджа (696)

Голы: Иммобиле (6), Кайседо (3), Милинкович-Савич (2), Фелипе Андерсон (2), Мурджа (1), Баштуш (1), Лукас (1), Луис Альберто (1), Пароло (1)

Голевые передачи: Фелипе Андерсон (3), Кайседо (2), Милинкович-Савич (2), Луис Альберто (2), Иммобиле (1), Мурджа (1), Лукас (1), Пароло (1), Баста (1), Лулич (1), Марушич (1)

Лидеры по ударам в створ: Иммобиле (8), Кайседо (7)

Лидер по количеству передач: Мурджа (380)

Лидер по количеству точных передач: Луис Фелипе (335)

Лучший % точных передач: Луис Фелипе (92%), Патрик (90%), де Врей (90%), Уоллас (90%)

Больше всех фолов: Лукас (15)

Больше всех заработанных фолов: Мурджа (19)

Больше всех предупреждений: Луис Фелипе (3)

Предыдущий матч

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Первый матч

08.03.2018. Рим. "Стадио Олимпико". 21 562 зрителя.

"Лацио" (Рим, Италия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:2 (0:0)

"Лацио": Стракоша, де Врэй, Лукаку, Лукас, Баста (Патрик, 74), Фелипе Андерсон, Уоллас (Нани, 85), Иммобиле (к), Милинкович-Савич, Раду, Мурджа (Пароло, 74).

"Динамо": Бойко, Морозюк (к), Цыганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Буяльский, Шапаренко (Мораес, 67), Беседин, Кадар, Кендзера.

Голы: Иммобиле (54), Фелипе Андерсон (62) - Цыганков (52), Мораес (79).

Предупреждения: Мурджа (64), Милинкович-Савич (72), Лукаку (81) - Пиварич (35), Кадар (69), Гармаш (70), Бойко (90).

Удален: Гармаш (90+6).



Ранее "Страна" сообщала, что из-за матча Динамо - Лацио 15 марта в Киеве закроют три станции метро.